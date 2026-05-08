鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至2.28元，預估目標價為90.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.24元上修至2.28元，其中最高估值2.47元，最低估值2.15元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.47(2.47)
|2.84
|3.06
|3.16
|最低值
|2.15(2.1)
|2.41
|2.73
|2.64
|平均值
|2.28(2.25)
|2.56
|2.9
|2.9
|中位數
|2.28(2.24)
|2.55
|2.85
|2.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|97.28億
|108.34億
|119.61億
|117.13億
|最低值
|91.31億
|99.54億
|107.57億
|103.65億
|平均值
|94.30億
|102.68億
|111.86億
|110.39億
|中位數
|94.01億
|102.57億
|110.86億
|110.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.28
|1.12
|1.54
|1.49
|1.94
|營業收入
|55.41億
|63.11億
|71.40億
|74.93億
|82.94億
詳細資訊請看美股內頁：
怪獸飲料(MNST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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