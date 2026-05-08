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鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至2.28元，預估目標價為90.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.24元上修至2.28元，其中最高估值2.47元，最低估值2.15元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.47(2.47)2.843.063.16
最低值2.15(2.1)2.412.732.64
平均值2.28(2.25)2.562.92.9
中位數2.28(2.24)2.552.852.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值97.28億108.34億119.61億117.13億
最低值91.31億99.54億107.57億103.65億
平均值94.30億102.68億111.86億110.39億
中位數94.01億102.57億110.86億110.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.281.121.541.491.94
營業收入55.41億63.11億71.40億74.93億82.94億

詳細資訊請看美股內頁：
怪獸飲料(MNST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMNST

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