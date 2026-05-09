鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-09 10:53

台股周四 (7 日) 最高衝上 42156.06 點，創台股歷史新高，周線大漲 2677.31 點；玉山金周三 (6 日) 舉辦法說會，總經理陳茂欽指出，第一季資金板塊位移，推升玉山證券獲利成長 1.37 倍；聯發科周三遭證交所列為處置個股，成台股有史以來最大尾，以下為本周大事回顧：

台股闖關4萬2、玉山金法說、聯發科關禁閉，本周大事回顧。(鉅亨網資料照)

台股衝 4 萬 2 創高 周線大漲 2677 點

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台股周四 (7 日) 在台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 雙雙勁揚帶動下，一度上漲 1018 點，衝破 4 萬 2 千點，創下 42156.06 點歷史新高；收盤上漲 794.93 點或 1.9%，來到 41933.78 點，創歷史收盤新高，成交金額 1.19 兆元。

台股周五 (8 日) 終場下跌 329.84 點，以 41603.94 點作收，周線收長紅大漲 2677.31 點或 6.88%。

〈玉山金法說〉台股太熱！陳茂欽：Q1 資金板塊大位移 「個法財共贏」戰略創新局

玉山金控 (2884-TW) 周三 (6 日) 舉行 2026 年第一季法說會，由總經理陳茂欽主持，儘管金控獲利續創歷史新高，但管理層特別點出，台股大多頭行情使資金高度向證券、基金傾斜，造成保險銷售與銀行外幣存款成本的短期壓力，同時也推升玉山證券獲利成長 1.37 倍。這種獲利結構性位移反映了民間資金流向的轉變，所有銀行都會面臨挑戰，玉山金強調，正透過優化放款結構與「個法財共贏」戰略，將台股熱錢轉化為長期的成長動能。

有史以來最大尾！聯發科明起抓去關 處置日期至 5/20

證交所周三 (6 日) 公告新增 6 檔處置個股，聯發科 (2454-TW) 名列其中，為有處置交易紀錄以來，首見市值逾新台幣 5 兆元的個股，成為有史以來被「關禁閉」的「最大尾」，處置日期將自明日起至 5 月 20 日。

台積電 4 月營收 4107 億元年增 17.5% 創下歷史次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周五 (8 日) 公布 4 月營收新台幣 4,107 億 2,600 萬元，月減 1.1%，年增 17.5%，累計前 4 月營收為新台幣 1 兆 5,448 億 2,900 萬元，年增 29.9%。受惠先進製程與先進封裝需求強勁，台積電 4 月營收創下歷史次高水準，也改寫同期新高。

〈台塑四寶業績〉四寶 4 月營收年增 26% 台塑年月雙增 南亞創近 45 個月新高

台塑 (1301-TW) 四寶周四 (7 日) 公布 4 月營收，受惠中東局勢引發石化供應鏈中斷風險，下游客戶擔憂斷料積極採購，加上原油高漲，台塑、南亞 (1303-TW) 皆繳出單月營收年月雙增，台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 受惠戰爭致能源設施受損，海峽封鎖影響，促產品價格大漲，年增均 28% 以上，四寶合併單月總營收 1396.3 億、月減 1.4%、年增 26%，前 4 月合併營收為 4,939.52 億元、年增 3.9%。

〈華邦電法說〉DRAM 估缺到 2028 年後 再新增 73 億元資本支出

華邦電 (2344-TW) 周二 (5 日) 舉辦法說會，總經理陳沛銘表示，受惠 AI 需求持續擴大與記憶體供給結構轉變，第二季價格將持續顯著上漲，並預期 DDR4 與 LPDDR4 結構性供給缺口至少延續至 2028 年以後，有助漲價趨勢；CUBE 解決方案也獲眾多客戶導入，為因應需求，董事會今日也通過新增 73 億元的資本支出。

油價漲影響浮現 台灣 4 月 CPI 年增率升至 1.74% 仍連 12 個月低於通膨警戒線