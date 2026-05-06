鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-06 18:58

玉山金控 (2884-TW) 今 (6) 日舉行 2026 年第一季法說會，由總經理陳茂欽主持，儘管金控獲利續創歷史新高，但管理層特別點出，台股大多頭行情使資金高度向證券、基金傾斜，造成保險銷售與銀行外幣存款成本的短期壓力，同時也推升玉山證券獲利成長 1.37 倍。這種獲利結構性位移反映了民間資金流向的轉變，所有銀行都會面臨挑戰，玉山金強調，正透過優化放款結構與「個法財共贏」戰略，將台股熱錢轉化為長期的成長動能。

玉山金今天同步揭露 4 月自結財報，稅後純益 41.8 億元，累計稅後純益 142.4 億元，創歷年新高，年增 26%， EPS 為 0.88 元。陳茂欽直言，儘管玉山銀行的成長率 6.4% 看似穩健，但證券、投信、創投子公司在股市大多頭行情與台灣經濟強勁增長的助攻下，表現非常亮麗。

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玉山金控 2026 年第一季自結淨收益 251.7 億元，稅後純益成長 14.2% 達 100.6 億元，獲利再創新猷，每股稅後純益 (EPS)0.62 元、股東權益報酬率 (ROE)14.43%、資產報酬率 (ROA)0.88%。各子公司表現良好，玉山銀行稅後純益 87.6 億元、玉山證券純益 10.5 億元，成長 137.2%、玉山創投純益 7.1 億元、玉山投信純益 1 億元，皆為同期最佳表現。

玉山金控第一季淨手續費收入 89.2 億元，年增 27.1%，其中玉山銀行高端客群經營有成，財富管理淨手續費收入 40.3 億元，年增 14.4%，創歷年同期最高。信用卡淨手續費收入 22.3 億元，年成長 16.5%，簽帳金額 1506 億元，亦為同期新高。玉山證券表現亮眼，經紀業務較去年同期大幅成長 98.5%，複委託業務持續成長，帶動整體獲利提升。

全民瘋台股！玉山銀外幣利差受壓 Q1 獲利動能受影響

在銀行本業的手續費收入部分，玉山交出了漂亮的成績單，年成長 13%。不過，陳茂欽特別點出一個現象，第一季因為台股市況太火熱帶動基金銷售暢旺，手收衝到 40.3 億元，保險手收反而出現衰退，他笑說，「畢竟理專的人數是固定的，短時間內難以調整，大家精力都花在基金上，保險確實沒被照顧到。」這段話也反映出目前台灣股民對投資理財的高度熱情。

至於法人最關心的銀行淨利差 (NIM)，玉山金財務長程國榮解釋，第一季的表現確實不如預期，由於台灣資本市場太熱，股民紛紛把外幣存款提領出來去投 ETF 或台股，銀行為了留住美元，不得不提高利息跟同業「搶存款」，這也讓銀行的資金成本意外飆高，導致第一季利差暫時停留在 1.32% 的水準。他直言，這種本國資金緊縮的現象，反而比美國聯準會是否降息更直接衝擊到銀行的獲利結構。

不過，程國榮強調，這只是短暫的陣痛，玉山已有採取因應策略，第一季雖然成本變貴，但已將大量美金撥往高收益的 AI 產業放款與長天期美債投資，這類「高利息收入」的果實會從第二季起陸續入帳。隨著放款結構優化，玉山未來也不再執著於換匯交易 (SWAP) 收益，今年底 NIM 的預期修正到 1.35%，上調 3 個基點。

此外，程國榮也特別點出玉山「個法財共贏」戰略，他解釋，第一季在金融商品交易表現強勁，尤其是針對企業避險需求的 TMU 獲利豐厚，就是靠著「法金」導引企業客戶、「財管」提供專業配置，再加上「個金」數位平台串聯的成果。這種跨部門的橫向整合，讓玉山在金融市場波動之際，依然能透過多元化的交易收入，彌補部分成本支出。