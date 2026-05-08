鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class A(XYZ-US)EPS預估上修至3.78元，預估目標價為90.00元
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根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.68元上修至3.78元，其中最高估值4.03元，最低估值2.43元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.03(4.03)
|5.44
|6.88
|7.92
|最低值
|2.43(2.43)
|3.01
|3.67
|6.88
|平均值
|3.76(3.67)
|4.92
|6.04
|7.4
|中位數
|3.78(3.68)
|4.99
|6.1
|7.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|302.39億
|331.74億
|361.06億
|358.24億
|最低值
|249.82億
|273.04億
|298.10億
|351.61億
|平均值
|261.80億
|292.23億
|325.80億
|354.92億
|中位數
|261.11億
|288.95億
|321.13億
|354.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.36
|-0.93
|0.02
|4.70
|2.13
|營業收入
|176.61億
|175.32億
|219.16億
|241.21億
|241.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Block, Inc. Class A(XYZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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