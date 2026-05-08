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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class A(XYZ-US)EPS預估上修至3.78元，預估目標價為90.00元

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根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.68元上修至3.78元，其中最高估值4.03元，最低估值2.43元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.03(4.03)5.446.887.92
最低值2.43(2.43)3.013.676.88
平均值3.76(3.67)4.926.047.4
中位數3.78(3.68)4.996.17.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值302.39億331.74億361.06億358.24億
最低值249.82億273.04億298.10億351.61億
平均值261.80億292.23億325.80億354.92億
中位數261.11億288.95億321.13億354.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.36-0.930.024.702.13
營業收入176.61億175.32億219.16億241.21億241.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Block, Inc. Class A(XYZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSXYZ

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