鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為39.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.37元，其中最高估值1.63元，最低估值1.15元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.63(1.52)
|1.91
|2.2
|2.33
|最低值
|1.15(1.15)
|1.46
|1.62
|1.69
|平均值
|1.37(1.32)
|1.73
|1.96
|2.01
|中位數
|1.37(1.33)
|1.75
|1.99
|2.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|74.54億
|80.14億
|82.77億
|86.77億
|最低值
|70.10億
|74.16億
|78.96億
|84.18億
|平均值
|71.75億
|76.06億
|80.85億
|85.23億
|中位數
|71.41億
|75.73億
|80.44億
|84.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.58
|1.06
|0.82
|0.83
|0.69
|營業收入
|53.01億
|59.19億
|60.37億
|64.26億
|67.07億
詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為114.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為114.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為38.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferrovial N.V.(FER-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為72.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇