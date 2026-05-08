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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為39.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.37元，其中最高估值1.63元，最低估值1.15元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.63(1.52)1.912.22.33
最低值1.15(1.15)1.461.621.69
平均值1.37(1.32)1.731.962.01
中位數1.37(1.33)1.751.992.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值74.54億80.14億82.77億86.77億
最低值70.10億74.16億78.96億84.18億
平均值71.75億76.06億80.85億85.23億
中位數71.41億75.73億80.44億84.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.581.060.820.830.69
營業收入53.01億59.19億60.37億64.26億67.07億

詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWMG

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