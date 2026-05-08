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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對格雷杰(GWW-US)做出2026年EPS預估：中位數由43.62元上修至44.52元，其中最高估值45.79元，最低估值43.19元，預估目標價為1,200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|45.79(44.21)
|51.59
|57.14
|59.25
|最低值
|43.19(43.08)
|47.21
|51.18
|57.06
|平均值
|44.53(43.62)
|49.35
|53.53
|58.34
|中位數
|44.52(43.62)
|49.02
|53.7
|58.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|195.50億
|212.70億
|221.83億
|237.38億
|最低值
|188.33億
|199.63億
|210.77億
|226.75億
|平均值
|191.96億
|205.03億
|216.91億
|231.86億
|中位數
|192.13億
|204.54億
|216.97億
|231.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19.84
|30.06
|36.23
|38.71
|35.40
|營業收入
|130.22億
|152.28億
|164.78億
|171.68億
|179.42億
詳細資訊請看美股內頁：
格雷杰(GWW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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