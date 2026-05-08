鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至20.31元，預估目標價為262.38元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2027年EPS預估：中位數由20.94元下修至20.31元，其中最高估值25.61元，最低估值18.11元，預估目標價為262.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|25.61(25.61)
|30.13
|26.69
|29.18
|最低值
|18.11(18.11)
|20.26
|21.2
|26.5
|平均值
|20.8(20.95)
|23.36
|24.92
|27.84
|中位數
|20.31(20.94)
|23.33
|25.9
|27.84
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|3,719.60億
|4,032.23億
|3,776.64億
|3,850.37億
|最低值
|3,267.37億
|3,349.16億
|3,369.49億
|3,543.33億
|平均值
|3,378.04億
|3,519.09億
|3,596.52億
|3,696.85億
|中位數
|3,349.81億
|3,489.13億
|3,619.97億
|3,696.85億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|18.26
|13.25
|25.34
|23.59
|營業收入
|2,792.63億
|2,742.77億
|3,122.65億
|3,150.97億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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