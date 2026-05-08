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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至20.31元，預估目標價為262.38元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2027年EPS預估：中位數由20.94元下修至20.31元，其中最高估值25.61元，最低估值18.11元，預估目標價為262.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值25.61(25.61)30.1326.6929.18
最低值18.11(18.11)20.2621.226.5
平均值20.8(20.95)23.3624.9227.84
中位數20.31(20.94)23.3325.927.84

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值3,719.60億4,032.23億3,776.64億3,850.37億
最低值3,267.37億3,349.16億3,369.49億3,543.33億
平均值3,378.04億3,519.09億3,596.52億3,696.85億
中位數3,349.81億3,489.13億3,619.97億3,696.85億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS18.2613.2525.3423.59
營業收入2,792.63億2,742.77億3,122.65億3,150.97億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSTM

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