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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.84元下修至5.75元，其中最高估值6.95元，最低估值4.35元，預估目標價為81.92元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.95(6.95)
|6.67
|6.15
|5.36
|最低值
|4.35(4.35)
|3.64
|3.33
|3.56
|平均值
|5.77(5.79)
|5.37
|5.1
|4.67
|中位數
|5.75(5.84)
|5.23
|5.02
|5.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|298.50億
|298.33億
|299.09億
|297.06億
|最低值
|259.42億
|251.69億
|250.34億
|257.65億
|平均值
|278.24億
|273.13億
|271.48億
|276.17億
|中位數
|278.56億
|271.53億
|270.55億
|274.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.53
|14.22
|2.53
|1.36
|4.66
|營業收入
|277.12億
|378.84億
|290.56億
|259.72億
|268.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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