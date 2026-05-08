鉅亨速報 - Factset 最新調查：Praxis Precision Medicines Inc(PRAX-US)EPS預估上修至-14.56元，預估目標價為552.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Praxis Precision Medicines Inc(PRAX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-14.83元上修至-14.56元，其中最高估值-13.25元，最低估值-20.68元，預估目標價為552.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-13.25(-11.7)
|3.38
|31.73
|84.46
|最低值
|-20.68(-22.16)
|-17.55
|-5.53
|4.62
|平均值
|-15.14(-15.1)
|-9.85
|9.68
|34.2
|中位數
|-14.56(-14.83)
|-10.89
|5.94
|28.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,214萬
|6.33億
|20.71億
|44.74億
|最低值
|0.00
|1.40億
|5.17億
|9.27億
|平均值
|447萬
|3.26億
|11.37億
|22.95億
|中位數
|400萬
|3.06億
|9.85億
|21.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-59.10
|-69.60
|-18.69
|-10.21
|-13.48
|營業收入
|0.00
|0.00
|245萬
|855萬
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Praxis Precision Medicines Inc(PRAX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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