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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Praxis Precision Medicines Inc(PRAX-US)EPS預估上修至-14.56元，預估目標價為552.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Praxis Precision Medicines Inc(PRAX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-14.83元上修至-14.56元，其中最高估值-13.25元，最低估值-20.68元，預估目標價為552.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-13.25(-11.7)3.3831.7384.46
最低值-20.68(-22.16)-17.55-5.534.62
平均值-15.14(-15.1)-9.859.6834.2
中位數-14.56(-14.83)-10.895.9428.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,214萬6.33億20.71億44.74億
最低值0.001.40億5.17億9.27億
平均值447萬3.26億11.37億22.95億
中位數400萬3.06億9.85億21.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-59.10-69.60-18.69-10.21-13.48
營業收入0.000.00245萬855萬0.00

詳細資訊請看美股內頁：
Praxis Precision Medicines Inc(PRAX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPRAX

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