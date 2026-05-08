鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位世代GEN-US的目標價調降至27.5元，幅度約5.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對數位世代(GEN-US)提出目標價估值：中位數由29元下修至27.5元，調降幅度5.17%。其中最高估值46元，最低估值22元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予數位世代評價：積極樂觀8位、保持中立6位、保守悲觀0位。
數位世代今(8日)收盤價為20.19元。近5日股價上漲5.17%，標普指數上漲1.78%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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