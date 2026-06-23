鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hut 8 Corp(HUT-US)EPS預估上修至-3.05元，預估目標價為130.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Hut 8 Corp(HUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.14元上修至-3.05元，其中最高估值-0.37元，最低估值-4.64元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.37(-0.37)
|1.42
|4.96
|3.01
|最低值
|-4.64(-4.64)
|-5.05
|-5.16
|-2.62
|平均值
|-2.83(-2.94)
|-1.99
|1.05
|-0.48
|中位數
|-3.05(-3.14)
|-2.28
|2.04
|-1.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.75億
|7.85億
|17.17億
|25.01億
|最低值
|2.24億
|1.78億
|7.95億
|16.58億
|平均值
|3.33億
|6.26億
|12.64億
|20.57億
|中位數
|3.28億
|6.31億
|12.77億
|20.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.15
|-4.95
|0.11
|3.40
|-2.14
|營業收入
|1.39億
|1.16億
|6,061萬
|1.62億
|2.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Hut 8 Corp(HUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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