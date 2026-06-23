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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估上修至20.23元，預估目標價為378.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.73元上修至20.23元，其中最高估值21.43元，最低估值18.48元，預估目標價為378.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.43(21.43)22.5622.117.67
最低值18.48(18.48)20.3518.4417.67
平均值19.98(19.81)21.452017.67
中位數20.23(19.73)21.4519.4717.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值163.74億166.61億169.07億152.56億
最低值157.47億156.13億153.14億152.56億
平均值161.55億161.83億162.71億152.56億
中位數161.62億162.91億164.31億152.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS21.9729.9222.6415.5613.98
營業收入140.93億170.25億148.06億138.35億142.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRS

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