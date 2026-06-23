鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估上修至20.23元，預估目標價為378.50元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.73元上修至20.23元，其中最高估值21.43元，最低估值18.48元，預估目標價為378.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.43(21.43)
|22.56
|22.1
|17.67
|最低值
|18.48(18.48)
|20.35
|18.44
|17.67
|平均值
|19.98(19.81)
|21.45
|20
|17.67
|中位數
|20.23(19.73)
|21.45
|19.47
|17.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|163.74億
|166.61億
|169.07億
|152.56億
|最低值
|157.47億
|156.13億
|153.14億
|152.56億
|平均值
|161.55億
|161.83億
|162.71億
|152.56億
|中位數
|161.62億
|162.91億
|164.31億
|152.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|21.97
|29.92
|22.64
|15.56
|13.98
|營業收入
|140.93億
|170.25億
|148.06億
|138.35億
|142.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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