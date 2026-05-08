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鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估上修至-1.67元，預估目標價為267.50元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.74元上修至-1.67元，其中最高估值-1.15元，最低估值-2.34元，預估目標價為267.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.15(-1.28)1.095.034.19
最低值-2.34(-2.36)-2.37-1.32-0.63
平均值-1.68(-1.8)-0.381.292.2
中位數-1.67(-1.74)-0.471.032.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.18億34.47億43.81億49.34億
最低值26.60億26.37億35.44億42.69億
平均值27.36億32.09億38.91億45.34億
中位數27.30億31.80億38.36億44.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-5.21-5.57-3.78-1.53-1.52
營業收入6.25億8.20億10.83億16.97億23.06億

詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNTRA

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