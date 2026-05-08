鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估上修至-1.67元，預估目標價為267.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.74元上修至-1.67元，其中最高估值-1.15元，最低估值-2.34元，預估目標價為267.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.15(-1.28)
|1.09
|5.03
|4.19
|最低值
|-2.34(-2.36)
|-2.37
|-1.32
|-0.63
|平均值
|-1.68(-1.8)
|-0.38
|1.29
|2.2
|中位數
|-1.67(-1.74)
|-0.47
|1.03
|2.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.18億
|34.47億
|43.81億
|49.34億
|最低值
|26.60億
|26.37億
|35.44億
|42.69億
|平均值
|27.36億
|32.09億
|38.91億
|45.34億
|中位數
|27.30億
|31.80億
|38.36億
|44.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|-1.53
|-1.52
|營業收入
|6.25億
|8.20億
|10.83億
|16.97億
|23.06億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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