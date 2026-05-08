鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADRTS-US的目標價調升至59.75元，幅度約4.05%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)提出目標價估值：中位數由57.43元上修至59.75元，調升幅度4.05%。其中最高估值82元，最低估值25.32元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Tenaris S.A. - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Tenaris S.A. - ADR今(8日)收盤價為58.96元。近5日股價下跌4.05%，標普指數上漲1.78%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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