鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADRTS-US的目標價調升至51.5元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)提出目標價估值：中位數由49.85元上修至51.5元，調升幅度3.31%。其中最高估值68元，最低估值26.23元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Tenaris S.A. - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Tenaris S.A. - ADR今(25日)收盤價為57.23元。近5日股價上漲3.31%，標普指數下跌2.38%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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