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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估下修至4.13元，預估目標價為63.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.28元下修至4.13元，其中最高估值4.56元，最低估值3.55元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.56(4.56)5.766.836.49
最低值3.55(3.9)4.955.475.85
平均值4.11(4.23)5.276.096.17
中位數4.13(4.28)5.266.036.17

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值46.59億59.94億69.61億59.30億
最低值32.39億49.00億55.98億59.30億
平均值40.14億53.12億60.55億59.30億
中位數40.86億52.37億56.05億59.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.203.35-1.682.772.18
營業收入87.18億47.76億26.43億52.93億47.89億

詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCG

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