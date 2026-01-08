工業電腦廠飛捷 ( 6206-TW ) 今 (8) 日公告去年營收 50.33 億元，年增 9%；展望今年，飛捷表示，全球「非現金交易」、「行動商務服務」及「AI 軟硬體應用」持續成為換機需求的主要驅動力。

‌



不過，營運環境面臨匯率與成本端雙重逆風，尤其是去年下半年起，上游供應鏈成本上揚，引發產業結構性的缺料問題，飛捷坦言，對營收與獲利形成壓力，相關影響預期延續至 2026 年上半年。