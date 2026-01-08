鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 今 (8) 日公告去年營收 50.33 億元，年增 9%；展望今年，飛捷表示，全球「非現金交易」、「行動商務服務」及「AI 軟硬體應用」持續成為換機需求的主要驅動力。
飛捷 12 月營收 3.99 億元，月增 15%、年減 16%；第四季營收 10.84 億元，季減 11.6%、年減 15.9%。飛捷說明，營收下滑主要是比較基期較高影響，並非市場實質需求轉弱。
飛捷營運成長動能主要來自歐洲市場表現強勁，成功切入 Food Retail Tier 1 客戶並帶動既有客戶產品線導入增加；美國市場則受惠於 Edge AI Box PC 需求成長，既有客戶拉貨動能維持穩健。
不過，營運環境面臨匯率與成本端雙重逆風，尤其是去年下半年起，上游供應鏈成本上揚，引發產業結構性的缺料問題，飛捷坦言，對營收與獲利形成壓力，相關影響預期延續至 2026 年上半年。
因應影響，飛捷短期將透過動態調價機制，適度反應成本，並依客戶實際需求提前拉高關鍵物料庫存；長期持續深化產品設計與製造整合，建立標準化共通模組並擴大共用零組件比重，從採購與產品結構面強化對成本波動因應能力。
