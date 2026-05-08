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營收速報 - 廣運(6125)4月營收3.41億元年增率高達56.78％

鉅亨網新聞中心

廣運(6125-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣3.41億元，年增率56.78%，月增率5.63%。

今年1-4月累計營收為11.44億元，累計年增率37.58%。

最新價為59.1元，近5日股價上漲5.91%，相關光電類指數上漲9.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-602 張
  • 外資買賣超：-684 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+82 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 3.41億 57% 6%
26/3 3.23億 50% 46%
26/2 2.21億 15% -14%
26/1 2.58億 25% -15%
25/12 3.05億 31% -11%
25/11 3.44億 72% 8%

廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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