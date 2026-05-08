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營收速報 - 鴻勁(7769)4月營收43.63億元年增率高達111.83％

鉅亨網新聞中心

鴻勁(7769-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣43.63億元，年增率111.83%，月增率1.73%。

今年1-4月累計營收為150.88億元，累計年增率89.03%。

最新價為5800元，近5日股價上漲18%，相關半導體業上漲10.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1923 張
  • 外資買賣超：+1627 張
  • 投信買賣超：+289 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 43.63億 112% 2%
26/3 42.88億 111% 39%
26/2 30.96億 57% -7%
26/1 33.41億 74% 0%
25/12 33.29億 75% 10%
25/11 30.25億 94% 4%

鴻勁(7769-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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