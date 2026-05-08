營收速報 - 鴻勁(7769)4月營收43.63億元年增率高達111.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為150.88億元，累計年增率89.03%。
最新價為5800元，近5日股價上漲18%，相關半導體業上漲10.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1923 張
- 外資買賣超：+1627 張
- 投信買賣超：+289 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|43.63億
|112%
|2%
|26/3
|42.88億
|111%
|39%
|26/2
|30.96億
|57%
|-7%
|26/1
|33.41億
|74%
|0%
|25/12
|33.29億
|75%
|10%
|25/11
|30.25億
|94%
|4%
鴻勁(7769-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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