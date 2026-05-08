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營收速報 - 合騏(8937)4月營收1.05億元年增率高達1247.13％

鉅亨網新聞中心

合騏(8937-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1.05億元，年增率1247.13%，月增率26.32%。

今年1-4月累計營收為2.78億元，累計年增率825.59%。

最新價為34.15元，近5日股價下跌-9.33%，相關其他類指數上漲1.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-13 張
  • 外資買賣超：+47 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-60 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 1.05億 1247% 26%
26/3 8,294萬 1219% -5%
26/2 8,754萬 1259% 3735%
26/1 228萬 -76% -56%
25/12 514萬 -8% 24%
25/11 415萬 -19% 35%

合騏(8937-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為生產機車(多功能休閒車)及其零件等買賣業務。生產電動機車(電動代步車)及其零件等買賣業務。生產其他交通運輸工具及其零件等買賣業務(沙灘車、殘障代步車)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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