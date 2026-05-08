營收速報 - 合騏(8937)4月營收1.05億元年增率高達1247.13％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為2.78億元，累計年增率825.59%。
最新價為34.15元，近5日股價下跌-9.33%，相關其他類指數上漲1.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13 張
- 外資買賣超：+47 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-60 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|1.05億
|1247%
|26%
|26/3
|8,294萬
|1219%
|-5%
|26/2
|8,754萬
|1259%
|3735%
|26/1
|228萬
|-76%
|-56%
|25/12
|514萬
|-8%
|24%
|25/11
|415萬
|-19%
|35%
合騏(8937-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為生產機車(多功能休閒車)及其零件等買賣業務。生產電動機車(電動代步車)及其零件等買賣業務。生產其他交通運輸工具及其零件等買賣業務(沙灘車、殘障代步車)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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