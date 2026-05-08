宏碁4月營收313.1億元年增逾6成 創12年來單月新高
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (8) 日公布 4 月營收 313.12 億元，年增 68.4%，月增 4.7%，創下 12 年來單月新高；累計前四月營收1037.43億元，創下13 年來同期新高，年增 29.7%。
宏碁表示，本月營運亮點部分，包括：個人電腦營收 4 月年增 82.8%，累計前四月年增 30.8%；Chromebook 營收 4 月年增 57.1%，累計前四月年增 20.5%；電競及遊戲業務營收 4 月年增 107.5%，累計前四月年增 40.2%，商用產品營收 4 月年增 80.4%；累計前四月年增 46.4%；平板電腦營收 4 月年增 122.9%，累計前四月年增 38%。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵。非電腦及顯示器相關事業營收占 4 月營收之 31.2%、累計前四月營收之 33.6%。孵化中的事業中尤以宏碁智通公司為亮點，4 月營收年增 106.0%，累計前四月年增 112.0%。
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