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營收速報 - 三發地產(9946)4月營收2.51億元年增率高達7453.42％

鉅亨網新聞中心

三發地產(9946-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣2.51億元，年增率7453.42%，月增率-53.41%。

今年1-4月累計營收為25.37億元，累計年增率7468.92%。

最新價為16.15元，近5日股價下跌-0.31%，相關建材營造上漲0.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+22 張
  • 外資買賣超：+38 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 2.51億 7453% -53%
26/3 5.38億 2176% -53%
26/2 11.39億 34245% 87%
26/1 6.09億 18810% -63%
25/12 16.60億 250% 43099%
25/11 384萬 -98% -88%

三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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