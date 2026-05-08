營收速報 - 三發地產(9946)4月營收2.51億元年增率高達7453.42％
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三發地產(9946-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣2.51億元，年增率7453.42%，月增率-53.41%。
今年1-4月累計營收為25.37億元，累計年增率7468.92%。
最新價為16.15元，近5日股價下跌-0.31%，相關建材營造上漲0.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+22 張
- 外資買賣超：+38 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|2.51億
|7453%
|-53%
|26/3
|5.38億
|2176%
|-53%
|26/2
|11.39億
|34245%
|87%
|26/1
|6.09億
|18810%
|-63%
|25/12
|16.60億
|250%
|43099%
|25/11
|384萬
|-98%
|-88%
三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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