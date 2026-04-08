鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 3330.43 億元，第一季營收 8463.03 億元，年增超過 1 倍，再度創歷史單月、單季新高紀錄。緯創預期，伺服器業務將持續走強，第二季表現有望優於第一季。
緯創 3 月營收 3330.43 億元，月增 16.9%，年增 1.18 倍；累計今年第一季營收 8463.03 億元，季增 17.39%，年增 1.44 倍。3 月營收與第一季皆寫下單月、單季新高紀錄。
至於產品出貨，緯創 3 月筆電出貨 280 萬台，月增 75%，年增 47.37%；桌機出貨 100 萬台，月增 66.67%，年增 25%；顯示器出貨 110 萬台，月增 46.67%，年增 29.41%。
累計今年第一季筆電出貨 610 萬台，季減 11.59%，年增 24.49%；桌機出貨 235 萬台，季減 16.97%，年增 6.82%；顯示器出貨 275 萬台，季減 5.17%，年增 30.95%。
緯創指出，受到記憶體 DRAM 價格續揚，PC 品牌客戶於第一季提前拉貨，預期提前拉貨的動能將延續至第二季。不過緯創也坦言，由於不確定性因素仍多，因此 PC 相關產品下半年展望尚不明朗。
伺服器展望方面，緯創表示，AI 伺服器仍為主要成長動能，預期第二季動能將持續走強，可望優於第一季表現。整體而言，維持先前法說會展望，預期全年可望成長高雙位數百分比。
子公司緯穎 (6669-TW) 同步公告 3 月營收，3 月營收 986.49 億元，月增 4.24%，年增 13.87%，創歷史單月次高；累計今年第一季營收 2765.08 億元，季減 5.45%，年增 62.03%，創同期新高、歷史次高紀錄。
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