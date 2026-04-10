鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-10 16:59

和碩 (4938-TW) 受惠三大產品拉貨回溫，今 (10) 日公告 3 月營收 839.65 億元，月增逾 2 成。和碩指出，今年伺服器業務展望正向，第一季相關業務季對季成長，持續看好伺服器業務逐季成長。

和碩 3 月營收 839.65 億元，月增 23.5%，年減 0.79%；累計今年第一季營收 2441.05 億元，季減 23.6%，年減 10.4%。

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至於筆電出貨，和碩 3 月出貨 65 至 70 萬台，月增 58.82%，年減 3.57%；累計今年第一季出貨約 180 萬台，季減 25.31%，年減 4.51%。和碩指出，由於 2 月適逢農曆春節工作天數少，使得基期較低，加上 3 月受惠季底拉貨效應，推升 3 月筆電出貨月增近 6 成。

針對三大產品第二季展望，和碩表示，資訊產品可望看到 AI PC 回溫，看好筆電及 PC 季對季成長；消費性電子產品方面，第二季開始有新專案挹注，季對季將成長；通訊產品上，預期第二季回補力道將優於第一季。

伺服器業務部分，和碩維持先前法說會看法，相關業務延續去年出貨動能，預期將逐季成長，全年可望成長 10 倍。