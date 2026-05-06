台積電董事會擬擴編至12席 明年董事改選受矚目

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-06 10:06

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 為因應經營環境快速變化，有意進一步擴大董事會陣容，擬將董事席次上限由現行的 10 人調升至 12 人，相關公司章程修訂案將提交今年 6 月 4 日召開的股東會核准。由於台積電董事會陣容一向被譽為「國際級董事會」，隨著明年董事會將迎來改選，屆時提名人選也備受市場關注。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電回應，此次修訂公司章程，主要是鑑於經營環境快速變化，為使公司在延攬具備不同專業背景與經驗之董事時，能有更大彈性，因此建議修訂章程第十九條，將董事人數修改為「本公司設董事 9 至 12 人」。

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台積電創辦人張忠謀高度重視公司治理，尤其對董事會運作制度有獨到見解。現任董事長魏哲家接掌後，也延續既有董事會制度與治理文化。目前台積電董事會共有 10 席董事，其中 7 席為獨立董事，比例明顯高於法定門檻，凸顯公司對董事會超然獨立性的重視。

台積電過去曾多次延攬世界級科技領袖，以及具備國際政經視野的專業人士擔任獨董，期望藉由董事的個人洞察力與商業判斷力，強化公司決策品質。以現任董事烏蘇拉．伯恩斯為例，她曾任美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席，外界即解讀，台積電可望借重其經驗與專業，更深入掌握美國政策與供應鏈動態。

根據台積電股東會議事手冊內容，公司此次擬修訂章程第十九條，將現行「公司設董事 7 至 10 人」調整為「公司設董事 9 至 12 人」，董事人數授權由董事會議定；至於獨立董事席次至少 3 人，且不得少於董事席次三分之一的規定，則維持不變。