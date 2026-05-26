鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-26 20:00

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 產品切入直飲市場走得順，在 2026 年首季財報表現佳，包括毛利率、營業利益率及歸屬母公司稅後淨利率都優於去年同期，稅後純益 1.16 億元，每股純益 3.24 元。鮮活果汁 - KY 今 (26) 日召開法說提出的營運樂觀展望，法人估鮮活果汁第二季的毛利率、營業利益率還將較首季大力攀升。

鮮活果汁直飲產品比例占營收逼近50%。(鉅亨網記者張欽發攝)

鮮活果汁 - KY 在 2026 年第一季營收 11.42 億元，毛利率 30.39%，季增 5.78 個百分點，年增 6.44 個百分點，稅後純益 1.16 億元，創歷年同期新高，季增 73%，年增 3.71 倍，每股純益 3.24 元。鮮活果汁 – KY 董事長黃國晃指出，今年第一季淡季裏這樣的業績表現，已經直逼 2025 年第二季的夏季旺季表現。

‌



黃國晃指出，鮮活果汁 - KY 今年以來的的亮麗業績表現，主要在產品切入直飲市場走得順，2025 年產品切入直飲市場占的總體營收比重約 32%，但由公司內部的統計顯示，1-5 月的直飲市場銷售已占營收逼近 50%。

鮮活果汁 - KY 在 2026 年第一季營收 11.42 億元，年增 55.29％，主要因公司近來積極佈局多元銷售管道、優化產品銷售結構，受益於直飲類産品市場持續拓展，推動銷量提升；且中國大陸新茶飲巿場動能提升，帶動公司整體出貨增長。

黃國晃並指出，鮮活果汁 - KY 主要生產果汁及果粒，但鮮活早已預見各新茶飲商連鎖體系在連鎖壯大同時，必然將走向自行開發原料自行供貨，但目前來看，即使新茶飲商體系開發自行生產原料，還是要來找鮮活果汁 - KY 比價錢、比開發力道、比 CP 值，鮮活果汁創立已 28 年，在競爭力上不會輸。這是第一道護城河，甚至新茶飲商體系在精算開發成本過高後，比較之下還會因此將本身不具效益的品項交給鮮活果汁 - KY 生產。

黃國晃說，鮮活果汁 - KY 走向開發直飲料 市場，估計占營收衝上 50%，這是一道護城河，在中國大陸大再會員制通路的查驗、安全驗證下，鮮活果汁 - KY 一直通過各項品質查驗，並持續擴大銷售品項，這是其他競爭者難以切入的競爭門檻，相對的直飲產品競爭力及銷售成長，也爲在新茶飲原料的競爭下，爲自己修築一條獲利護城河。

鮮活果汁 - KY 以昆山、天津、廣東與廣西四大廠共 15.5 萬噸年產能，且在昆山正在擴廠，快速服務中國大陸各地的新茶飲與大型零售需求，且持續優化冷鏈系統，確保產品新鮮度，維持產業競爭優勢。