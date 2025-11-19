韋僑RFID鎖定醫療市場及工業應用成長契機 1-9月EPS 3.25元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-19 11:15

RFID 解決方案提供廠商韋僑科技 (6417-TW) 在 2025 年前三季稅後純益以 1.37 億元改寫歷年同期次高，每股純益並達 3.25 元，韋僑科技在台中大里自建新廠完工之後，產能及設備依需求逐步提升以滿足客戶，公司並看好工控應用需求成長，同時，加上最具利基的醫療應用也回溫成爲重要成長動能。

韋僑總經理江鴻佑。(鉅亨網記者張欽發攝)

韋僑科技指出，RFID LABEL 產品隨客戶完成庫存調整，加上醫療端持續推動由 Barcode 向 RFID 採用轉換推動，2026 年出貨明顯成長，產品營收比重已提升至 32%，同時，韋僑並努力進一步打開在日本醫療應用市場。

此外，美國 FDA 所推動《藥品供應鏈安全法案》（DSCSA）要求醫療產品進行序號化（serialization），以強化溯源與防偽；歐盟也將於 2027 年實施「數位產品護照」（DPP），要求產品具備可追溯的完整資訊。韋僑科技認為，上述兩項國際法規將成為 RFID 快速成長的長期驅動力，預期 RFID LABEL 需求將進一步擴張，韋僑並努力進一步打開在日本醫療應用市場。

在 RFID TAG 方面，韋僑在工業應用市場需求維持穩健，消費應用因新專案量產啟動，帶動銷售金額增加。不過，門禁應用屬成熟市場，受主要客戶調整庫存及市場競爭加劇影響，相關營收略減。公司表示，將以 FIDO 認證為切入點，布局高安全性認證等利基巿場，預期有機會帶動新一波成長動能。

而隨著工業 4.0 及智慧製造加速普及，跨產業 RFID 導入需求持續擴大，整體 RFID TAG 產品展望維持正向。

韋僑科技同步布局新世代物聯網概念—環境物聯網 (Ambient IoT)，其特性為物品在無需電池或主動供電的情況下即時連網，並透過環境能量採集（Energy harvesting，如光能）、低功耗無線通訊（如 BLE、RFID) 與雲端智慧分析，讓每個實體物件都能實現即時視覺化追蹤。

韋僑運用天線設計技術能力與低功耗藍牙 (BLE) 晶片，開發 RTLS 半主動型 BLE TAG，主要應用於物流運輸即時追蹤，提升運輸物品 Item level 可視化。韋僑預期，智慧物流需求將成為韋僑未來成長的另一重要推力。

韋僑指出，公司擁有從天線設計、材料開發與自行研發製程設備的垂直整合能力，可協助客戶打造高度客製化的 RFID 解決方案，徹底解決客戶痛點。同時，台中大里仁化新廠運作順暢，不良率降低、製程優化及生產效率提升已展現成效，而設計產能爲原有租用各廠總和的倍數，自建新廠完工之後，產能及設備依需求逐步提升以滿足客戶。

2025 年韋僑也成立美國子公司，以加速深耕當地醫療巿場，並拓展跨國合作機會，有助擴大全球醫療應用版圖。韋僑強調，隨著 IoT 與 RFID 技術深度整合，供應鏈透明化與追蹤需求不斷提升，相關應用巿場將持續擴大。同時，全球科技業者也在密切注意並開發 RFID 在本身資料的加值應用；展望未來，營收與獲利表現可望延續正向成長趨勢。