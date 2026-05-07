鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-07 14:30

美國銀行分析師預測，2026 年世界盃足球賽，法國將在決賽中擊敗西班牙，贏得其第三個世界盃冠軍頭銜。

美銀預測：姆巴佩將率領法國擊敗西班牙 贏下世界盃冠軍(圖:shutterstock)

連同美銀在內，目前的預測數據中，西班牙與法國是公認的最強競爭者，但不同機構的看法略有出歧。Opta 超級電腦模擬顯示，西班牙以 17.0% 的奪冠機率位居第一，法國則以 14.1% 緊隨其後。然而，Binance 預測市場的交易數據則顯示，法國以 17.0% 的機率領先西班牙的 15.0%，且這一預測事件的交易額已突破 7.7 億美元。

‌



衛冕冠軍阿根廷雖然擁有梅西 (Lionel Messi) 坐鎮，但在數據模型中並非頭號熱門。Opta 給出的阿根廷奪冠機率為 8.7%，位居第四，落後於英格蘭 (11.8%)。巴西雖被視為歷史強權，但在數據模擬中的勝率僅為 5.6% 至 6.5% 之間。

不過，Dimers 的模型將荷蘭視為本屆最大的黑馬，認為其奪冠的統計機率 (6.6%) 甚至高於巴西。

在球員個人預測方面，美銀預測姆巴佩 (Kylian Mbappé) 將榮膺最佳射手，西班牙隊球員亞馬爾 (Lamine Yamal) 成為賽事最佳球員。摩洛哥則被美銀分析師多次點名為可能製造驚喜的球隊。

至於地主國，墨西哥以 1.3% 的機率成為主辦國中表現最被看好的隊伍，領先美國 (0.9%) 與加拿大 (0.4%)。

這屆賽事預計將成為歷史上最吸金的世界盃，FIFA 在 2023 至 2026 年週期的總收入預計將達 110 億美元。