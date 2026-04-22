鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-22 11:37

隨著 AI 算力基礎設施及全球國防航太需求持續擴張，加上磷化銦 (InP) 基板持續稀缺題材，IET-KY 英特磊 (4971-TW) 旗下核心產品磷化銦訂單今 (2026) 年有望呈現翻倍式增長，法人預估今年營收有望挑戰歷史新高，英特磊今 (22) 日開高走高，盤中在大單敲進下，一度亮燈漲停，股價也觸及 959 元新天價。

IET-KY 董事長高永中指出，今年度業績成長動能仍以磷化銦 (Inp) 產品為主，今年多項產品線動能正向，且後續毛利率水準有機會維持甚至優於去 (2025) 年第 4 季，儘管面臨原物料成本上升壓力，公司已透過調整售價因應，加上設備維修完成後生產效率提升，將有助於毛利表現持穩攀升。

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IET-KY 表示，今年磷化銦磊晶片，尤其是應用於人工智能大型資料庫資訊傳輸 PIN 磊晶產品，需求持續增加，目前已有多家知名大廠量產訂單，2026 年公司已逐步增加產能並向基板供應商爭取更多供貨配額，滿足客戶交貨時程；在銻化鎵產品部分，法人指出，IET-KY 今年也陸續參與國防大廠採購量產標案，同時與多家大廠進行產品開發，訂單有望持續穩定出貨。