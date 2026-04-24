鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-24 13:52

IET-KY(4971-TW) 英特磊近日因股價震幅劇烈，公司有價證券應主管機關要求公布交易資訊，英特磊今 (24) 日公布今 (2026) 年 2 月財報自結單月稅後純益為 2,700 萬元，月增 125%，EPS 為 0.68 元也較去年同期由虧轉盈。

英特磊董事長高永中指出，今年受惠各產品線動能齊發，目前磷化銦 (InP) 產品方面，PIN PD 磊晶片已獲多家大廠量產訂單，需求持續旺盛，公司也啟動新機台擴充產能。

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英特磊累計 2026 年第 1 季合併營收為 3.32 億元，年增 22.82%。公司指出，今年度業績成長動能仍以磷化銦 (Inp) 產品為主，目前多項產品線動能正向，且後續毛利率水準有機會維持甚至優於去 (2025) 年第 4 季，儘管面臨原物料成本上升壓力，公司已透過調整售價因應，加上設備維修完成、新機台導入後，生產效率提升，也有助於產品毛利表現持續攀升。

英特磊目前磷化銦營收占比已攀升至 5 成，受惠光通訊需求旺盛，成為產品的強勁主力；砷化鎵約占 25%，其餘為銻化鎵與機台硬體銷售，各產品線銷售金額均較前年度成長。