鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-22 18:25

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (22) 日宣布，將於台北漢來大飯店開出旗下首家全預約制全包廂的頂級餐廳「聚薈所」，主攻高端市場，更提供有秘書服務客製化菜單，平均客單價 2880 元起，全力搶攻快速成長的北部商務宴會版圖。

漢來美食搶啖高端宴會大商機 首開預約制全包廂餐廳「聚薈所」。(圖：漢來美食提供)

「聚薈所」設有 5 個坪數 9-36 坪不等的包廂，分別規畫了 10 人桌、14 人桌、18 人桌和 24 人桌，附帶客廳和化妝室的獨立空間，以及高規格隔音和音響設備，另外還有一間配置投影螢幕、可容納 3-4 桌 10 人座的小型宴會廳，可提供團體聚餐、會議、展覽等多功能使用。

漢來美食總經理林淑婷說明，將二樓原本要經營餐廳的位置設定為「全預約制」包廂的想法，是因經營南港漢來宴會廳和東方樓高級粵菜餐廳後，發現市場對高私密性的包廂有極高需求，尤其是座位數在 10-20 人的中大型包廂，經常得提前 1-2 個月卡位才能訂到。

而隨著周邊南港 LaLa port 開幕，精品和化妝品廠商也有針對 VIP 顧客提供具隱密性包廂的需求，因此，具備優質餐飲服務和舒適空間的包廂變得極為搶手。

漢來美食新開出的「聚薈所」採行預約制，集粵、川、滬和異國料理於一席，將宴會大菜與客製化套餐融和呈現。

漢來美食進一步指出，觀察到台北「東區門戶計畫」邁入成熟收割期，南港已不僅是傳統的工業與展覽場地，許多跨國企業總部選擇在南港舉辦年度會議或春酒尾牙，一躍成為台北高階宴會與商務聚會的兵家必爭之地。

在南港軟體園區、生技園區帶動的產業聚落效應下，漢來美食指出，南港頂級宴會包廂需求今年迎來爆發式增長，熱門檔期甚至已排到年底，以台北漢來大飯店的宴會廳為例，一年 365 天除了 10 天的養護日，其他日子天天都有使用 (會展、宴席)。

就市場的需求性分析，南港園區內科技、生技公司對於產品發表、年度簽約或高階接待的需求逐年在增加，也帶動了結合會議與餐飲的一站式專案 (All in one Project)。

另一方面，少子化時代下，精緻婚宴趨勢興起，新人更傾向於選擇交通便利、具備戶外證婚區或高空景觀的包廂舉辦精緻家宴，漢來美食認為，今年宴會市場呈現「規模縮小、質感提升」的特徵，「微型家宴」和「商務宴會」成市場主流。