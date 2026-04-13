鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-13 11:54

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 近期公布將發放每股現金股利 8 元，配息率 80%，維持上櫃以來配息 8-9 成的高水準，同時，漢來美食宣告今年迎來「展店戰鬥期」，旗下品牌一路從南部大本營揮軍北上，插旗台中洲際漢神購物廣場、台北大巨蛋；法人樂觀看待，漢來美食營收將維持年年創新高的紀錄。

漢來美食第一季合併營收 19.88 億元，季增 23.51%、年增 14.57%，創單季新高紀錄，為今年博得好彩頭，漢來美食指出，4 月在新開出的台中洲際漢神購物廣場一舉進駐三大指標餐廳，包括高端粵菜餐廳「名人坊」、全新天然取向蔬食品牌「樂蔬」以及中餐人氣品牌「漢來上海湯包」，增添營收動能。

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進入 5 月後，漢來美食再進駐台北大巨蛋開「名人坊」，以及首度跨足北部市場的台菜品牌「福園」。

福園高雄漢來店曾在 2024 年榮獲米其林入選餐廳，主要聚焦家庭聚餐、商務宴客市場，具高翻桌率的優勢。

漢來美食進一步提到，北部地區企業型的會議和展覽活動不斷增加，正逐年推升台北漢來大飯店宴會廳在商務宴客市場的品牌力和滲透力。