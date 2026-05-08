鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-08 20:17

眾達 - KY(4977-TW) 今 (8) 日傍晚於證交所發布重訊，宣布為邁向國際化與擴大經營規模，進一步提升經營績效及強化全球競爭力，今日經董事會決議通過，擬取得電子廠品固企業股份有限公司、Pingood (Thailand)、品基電子 (東莞) 有限公司及蘇州品基電子等 100% 股權，併購資金將由自有資金支出、視需要搭配銀行融資並進。

眾達 - KY 表示，擬藉此次併購跨足高精密塑膠及金屬等領域，優化現有產品設計與成本結構，使公司高附加價值之客製化光通訊產品能結合品固產品，進一步提升其他領域供應鏈的各層級客戶。

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眾達 - KY 強調，公司財務健全，此次收購案預期能提升業務成長綜效，並擴大資料中心應用場景中的散熱、連接、結構支撐等產品供應，共同掌握 AI 及其他領域等龐大商機。

另鑑於未來數據中心 (Data Center) 及 AI 的發展，眾達 - KY 發展矽光子共同封裝技術 (CPO) 被視為最關鍵的核心技術，其相關精密材料機構件，將用於實現光電元件、驅動 IC 與 ASIC/GPU 交換器晶片及 ELSFP(外部光源) 所需之連接等產品，相關精密產品亦可擴大應用在電動車、航太、國防與生醫等領域。

眾達 - KY 副總趙偉州表示，本次併購案業經董事會決議通過，交易目的除了可有效運用現有資金強化投資，促進集團業務多元與研發技術跨領域發展外，整併後亦可優化平衡生產基地之地緣彈性布局，並加速新產品開發與應用領域商機，達成最大化股東報酬回饋，鞏固長期競爭力。

趙偉州表示，未來併購後品固原有人員將留任，確保未來集團在業務採購、品質承諾與客戶服務維持不變。據了解，眾達 - KY 除了自有資金，也搭配銀行融資來共同進行，預計以最高總額度新台幣 28 億元之 5 年期聯合授信合約，取得品固 100% 股權。