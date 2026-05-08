鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-08 08:41

一覺醒來，美伊戰火再起！綜合伊朗官方和伊朗媒體的消息，當地時間週五 (8 日) 淩晨，伊朗南部荷畝茲甘省錫里克地區連續傳出爆炸聲。

伊朗阿巴斯港附近當天發生爆炸，在伊朗武裝力量與敵方交火過程中，附近碼頭地區的部分商業設施被擊中。

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伊朗消息人士表示，3 艘美軍驅逐艦在當地時間週五於荷姆茲海峽附近遭伊朗海軍打擊。 據瞭解，上述驅逐艦正向阿曼海方向撤離。

一位美國高官在當地時間週四 (7 日) 表示，美軍剛對伊朗的格什姆港和阿巴斯港實施打擊。此次打擊並不意味著戰爭重啟，也不意味著 4 月 7 日開始的停火協議終結。

美國中央司令部發佈聲明表示，美國海軍飛彈驅逐艦編隊週四在穿越荷姆茲海峽駛向阿曼灣之際，攔截伊朗發起的無端襲擊，並隨即採取自衛反擊行動。

聲明指出，當「特拉克斯頓」號、「拉斐爾 · 佩拉爾塔」號和「梅森」號三艘軍艦穿越荷姆茲海峽時，伊朗軍隊發射多枚飛彈，並出動無人機及小型船隻， 美國中央司令部消除了來襲威脅，並對負責攻擊美軍的伊朗軍事設施實施定點打擊。

另據《美國國家廣播公司》報導，美國總統川普受訪時否認美軍攻擊伊朗意味著停火結束，僅稱「“這是輕輕地敲打敲打，停火還在持續，依然有效」。