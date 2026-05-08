鉅亨網新聞中心 2026-05-08 08:52

爆料者 @SPYGO19726 在 X 平台的最新披露，三星電子正緊鑼密鼓研發代號為 Exynos 2800 的下一代旗艦 SoC，並已進入 1.4nm 的早期測試階段。

這款晶片不僅象徵三星重返技術巔峰的決心，更採取了前所未有的「暴力堆料」策略，其規格參數顯示三星正試圖縮減與蘋果 A 系列晶片的差距，甚至計畫將其應用範圍擴展至筆記型電腦領域。

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Exynos 2800 最受矚目的技術指標在於其驚人的緩存配置。該晶片預計將集成高達 96MB 的系統級片上緩存（SLC），這一數字是目前蘋果 A18 Pro 的 4 倍。如此龐大的緩存容量能大幅降低數據訪問延遲並優化功耗，為高效能運算與 AI 推理打下堅實基礎。

在核心架構上，晶片延續了 10 核心設計，其中超大核主頻可衝刺至 4.5GHz，展現出極為強悍的性能表現。

此外，針對 Chromebook 推出的 PC 版本將搭載 Xclipse 980 GPU，並率先在行動端導入「路徑追蹤」技術，力求實現電影級的圖形渲染效果。

然而，關於製程技術的選擇仍存在變數。儘管早期消息指稱該晶片將採用三星最尖端的 1.4nm GAA 工藝，預計能提升 25% 的能效並縮減晶片面積，但根據三星官方近期在投資人會議上的時程表，1.4nm 製程的量產時間可能推遲至 2029 年。

這意味著預計在 2028 年隨 Galaxy S28 系列登場的 Exynos 2800，最終可能會選擇穩定度更高的 2nm 加強版製程（SF2P+）作為替代方案。

整體而言，三星 Exynos 2800 的戰略意義已超越傳統智慧型手機晶片。透過發展移動版與 PC 版雙線策略，三星正效仿蘋果將行動晶片導入 MacBook 的成功模式，意圖藉此鞏固其在行動運算與 PC 市場的跨平台影響力。