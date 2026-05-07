台股

鴻海結盟波蘭國企EMP 評估當地設廠拓歐洲電動車市場

鉅亨網記者彭昱文 台北

鴻海 (2317-TW) 宣布與波蘭國營電動車公司 ElectroMobility Poland S.A.(EMP) 建立策略夥伴關係，鴻海將攜手旗下鴻華先進 (2258-TW)，與 EMP 共同評估在波蘭設立電動車製造及研發中心的可能性。

cover image of news article
鴻海與ElectroMobility Poland策略夥伴關係 推動電動車產業生態系。(圖：鴻海提供)

EMP 為波蘭政府支持的國有企業，目標在波蘭及歐洲地區推動電動車產業生態系。鴻海表示，規劃中的合資公司將打造具競爭力的在地品牌，逐步將產品推向歐洲市場，同時持續強化波蘭在技術與營運方面的能力。


此項專案該專案範圍涵蓋於 Jaworzno 建置製造工廠，包含關鍵製程環節，如車身製造、塗裝、電池模組組裝、電動驅動系統組裝，以及整車最終組裝，專案將透過國家復甦計畫及再私有化基金提供資金支持。

鴻海集團電動車策略長關潤 (Jun Seki) 表示，與 EMP 合作分享電動車平台、整車開發經驗與工程能力，共同打造結合 AI 的製造基地。同時，鴻海也將與鴻華先進一同深化在地研發能量，強化供應鏈體系，更有效率的服務歐洲市場。


文章標籤

鴻海鴻華先進電動車

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海253.5+0.60%
鴻華先進-創28.3-0.18%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

中弱短強
鴻華創

72%

勝率

#營收創高股

偏強
鴻海

79.17%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty