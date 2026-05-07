鴻海結盟波蘭國企EMP 評估當地設廠拓歐洲電動車市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-07 18:45

鴻海 (2317-TW) 宣布與波蘭國營電動車公司 ElectroMobility Poland S.A.(EMP) 建立策略夥伴關係，鴻海將攜手旗下鴻華先進 (2258-TW)，與 EMP 共同評估在波蘭設立電動車製造及研發中心的可能性。

鴻海與ElectroMobility Poland策略夥伴關係 推動電動車產業生態系。(圖：鴻海提供)

EMP 為波蘭政府支持的國有企業，目標在波蘭及歐洲地區推動電動車產業生態系。鴻海表示，規劃中的合資公司將打造具競爭力的在地品牌，逐步將產品推向歐洲市場，同時持續強化波蘭在技術與營運方面的能力。

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此項專案該專案範圍涵蓋於 Jaworzno 建置製造工廠，包含關鍵製程環節，如車身製造、塗裝、電池模組組裝、電動驅動系統組裝，以及整車最終組裝，專案將透過國家復甦計畫及再私有化基金提供資金支持。