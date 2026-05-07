鮮活果汁正迎旺季需求1-4月營收走強達15.97億元刷同期新高
鉅亨網記者張欽發 台北
鮮活果汁 - KY(1256-TW) 迎向旺季市場需求，客戶端也加速備貨，公司今 (7) 日公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收 4.56 億元，月增 27.91%、年增 56.21%，累計 1-4 月營收為 15.97 億元，年增 55.43%，改寫創歷史同期新高。
鮮活果汁 - KY2026 年 4 月營收 4.56 億元，主要成長動能為中國大陸新茶飲市場需求持續升溫，加上連鎖體系客戶因應即將到來的五一連假提前備貨，帶動果汁、果粒及相關原料產品出貨動能提升。隨著氣溫逐步回暖與消費旺季來臨，終端飲品銷售展望佳，進一步挹注公司營收表現。
今年中國大陸五一假期以「文旅體驗」為主軸，官方同步啟動文化與旅遊消費週，預計發放逾人民幣 2.84 億元消費券，並串聯超過 1.37 萬場活動，涵蓋踏青、親子與演出等多元場景，期帶動餐飲消費市場需求，並且進一步推升新茶飲市場業績成長。
鮮活果汁 - KY 指出，隨著政策面推動消費與旅遊市場熱度提升，將有助於帶動新茶飲終端銷售表現，公司也持續強化產能調配與供應鏈管理，靈活因應旺季需求，並透過優化產品組合，穩步推升整體營運表現。
鮮活果汁 - KY 在 2025 年全年營收 41.2 億元，毛利率 27.72%，年增 2.32 個百分點，2025 年稅後純益 3.82 億元，年增 31.93%，全年每股純益 11.19 元。鮮活果汁 - KY 對去年盈餘將配息每股 6.6 元。
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