鮮活果汁正迎旺季需求1-4月營收走強達15.97億元刷同期新高

鮮活果汁 - KY( 1256-TW ) 迎向旺季市場需求，客戶端也加速備貨，公司今 (7) 日公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收 4.56 億元，月增 27.91%、年增 56.21%，累計 1-4 月營收為 15.97 億元，年增 55.43%，改寫創歷史同期新高。

鮮活果汁 - KY2026 年 4 月營收 4.56 億元，主要成長動能為中國大陸新茶飲市場需求持續升溫，加上連鎖體系客戶因應即將到來的五一連假提前備貨，帶動果汁、果粒及相關原料產品出貨動能提升。隨著氣溫逐步回暖與消費旺季來臨，終端飲品銷售展望佳，進一步挹注公司營收表現。