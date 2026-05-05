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鴻海4月營收8321億元、前4月達2.96兆元 均創同期高

鉅亨網記者彭昱文 台北

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收 8321 億元，月增 3.53%、年增 29.74%；累計前 4 月 2.96 兆元，年增 29.7%，均創歷年同期最高。

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鴻海4月營收8321億元、前4月達2.96兆元 均創同期新高。(鉅亨網資料照)

單月四大產品類別與上月相比，元件及其他產品受惠於其他收入以及主要業務相關零組件出貨增加、強勁成長；雲端網路產品受惠於 AI 雲端產品拉貨動能、顯著成長；電腦終端產品表現持平、消費智能產品則略為衰退。


若與去年同期相比，單月來看，元件及其他產品、雲端網路產品強勁成長，「電腦終端產品顯著成長，消費智能產品類別則略為衰退；累計前 4 月來看，雲端網路、元件及其他產品強勁成長，電腦終端、消費智能產品則表現持平。

展望第二季，雖屬 ICT 傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，但 AI 機櫃仍將保持成長趨勢。以目前能見度來看，預估第二季營運展望將呈現季增、年增的表現。4 月營收以美元計價月增約 3%，年增約 34.3%，累計營收則約年增 34.8%。


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鴻海AI伺服器機櫃

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