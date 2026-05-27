裕隆嚴陳莉蓮談展望 拿下三菱電動車紐澳出口訂單 拓儲能領域

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-27 11:36

裕隆 (2201-TW) 今 (27) 日召開股東常會，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮談國際市場發展現況，宣布成功取得三菱紐澳市場電動車出口訂單，後續將再爭取新客戶，穩固整車代工服務事業，並拓展儲能相關應用新場域。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮。(圖：裕隆提供)

嚴陳莉蓮指出，面對產業環境快速變化，積極精進產品布局，並推動事業轉型。

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其中，在核心事業方面，裕隆推動新車型量產，並成功取得三菱紐澳市場電動車出口訂單，同時，在製造能力與技術基礎上拓展能源事業布局，逐步從電池製造延伸至儲能應用和工程服務。

在延伸事業方面，裕隆城商場去年營收突破 57 億元，展現資產活化成果，今年也完成北區資產的整合管理架構。

嚴陳莉蓮不諱言，去年對台灣汽車產業而言是充滿挑戰的一年。受國際進口關稅議題和政策環境變動影響，市場觀望氣氛濃厚，導致整體車市規模萎縮至約 41.4 萬台，因此，去年合併營收 723.55 億元，年減 134.21 億元，稅後純益 35.94 億元，每股純益 (EPS)0.93 元。

不過，裕隆穩健尋求轉型成長，協同客戶和協力廠商完成了車型國產化率的審查，共同推出如 MG G50+ 與 Foxtron BRIA 等產品。