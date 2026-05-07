AI 晶片需求持續帶動半導體產業稼動率提升，推動廢氫氟酸及氟化鈣污泥的循環經濟的剛性需求，立盈環保 ( 7820-TW ) 今公布最新獲利資訊，在 2026 年新產能加入挹注，第一季營收及獲利雙創新高， 單季稅後賺 2706 萬元，每股純益 0.79 元。

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立盈指出，受惠於 AI 晶片帶動先進半導體需求，使第一季的技術服務解決方案的營收比重達 81%，7910 萬元，創下歷史新高；展望未來， 2026 年全年度營運將持續隨著 AI 浪潮前進，立盈將配合 AI 晶片對於半導體產業需求，積極展現產能擴增的效果。

另外，立盈持續提供更高階的循環經濟解決方案給高階先進製程使用，公司將透過其智慧化的生產參數，將各先進製程所產生的氫氟酸及氟化鈣污泥純度的提高，以利於公司的資源再生綠色人造螢石的氟化鈣 (CaF2) 的含量，更積極協助客戶減碳上的需求及 ESG 的企業責任目標。