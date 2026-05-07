鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-07 09:49

據媒體 6 日（周三）報導，美國和伊朗接近達成一份「14 點、一頁式備忘錄」，作為結束美伊戰爭的初步框架協議。伊朗隨後表示，正在審查美方最新提議，令投資者對中東和平重新燃起了希望。

目前伊朗尚未對美方的最新提議作出正式回覆。綜合伊朗各方表態，這一提議能否獲伊方接受仍存在較大不確定性，因為一些關鍵分歧仍未得到解決。

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伊朗消息人士 6 日表示，伊朗尚未回應美國方面的最新提議，原因是該提議包含一些不可接受的條款。

該知情人士稱，美國媒體稱伊朗和美國即將達成一份結束戰爭的協議（僅一頁紙），這種說法不準確。

他強調，美方對伊朗使用威脅性語言無效，反而可能會使美國的處境更加惡化。

與此同時，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人易卜拉欣 · 雷扎伊也在社交媒體上發文，稱美方對美國媒體《Axios》的表態，「是美國人的願望清單，而非現實，美國人在面對面談判中得不到的東西，在一場失敗的戰爭中也得不到」。

據《Axios》6 日報導，兩名美國官員及另外兩名消息人士透露，川普政府認為，美伊接近達成一份一頁的諒解備忘錄。這份備忘錄旨在結束戰爭，並為更詳細的核問題談判設定框架。