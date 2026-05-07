鉅亨網新聞中心 2026-05-07 13:40

2026 年年初，中國汽車市場銷售排名出現更迭。根據乘聯會數據顯示，今年 1 月份，吉利汽車以 27.0 萬輛的銷量超越比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 的 20.6 萬輛，成為單月銷量冠軍。2 月份，吉利銷量為 20.6 萬輛，比亞迪為 18.8 萬輛，比亞迪連續兩個月在銷量排名上位於吉利之後。

一度讓出車市霸主地位 比亞迪挾海外市場絕地反攻(圖:shutterstock)

市場分析指出，比亞迪在年初銷量位居第二的原因包含多重因素：首先，1 月與 2 月受春節淡季及年初企業累庫清帳影響，銷售節奏與促銷策略有所調整。其次，部分消費者因預期比亞迪將發布新一代技術，而產生觀望心理。

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銷量回升與累計表現

自 3 月份起，比亞迪銷量呈現回升趨勢。數據顯示，比亞迪 3 月銷量約 30 萬輛，領先吉利汽車約 7 萬輛。4 月份，比亞迪銷量進一步提升至 32.2 萬輛，而吉利與奇瑞則分別為 23.5 萬輛與 25.1 萬輛。

綜觀今年前四個月的累計數據，比亞迪為中國市場唯一累計銷量突破百萬輛的企業，總銷量超過 102 萬輛。吉利汽車以約 94.5 萬輛的成績位居第二。

技術研發與應用

比亞迪在 3 月發布了第二代刀片電池與閃充技術，並已投入量產。該技術針對電動車的補能與低溫適應性進行了數據提升：在常溫環境下，電量從 10% 充至 70% 需時 5 分鐘，充至 97% 則需 9 分鐘。即便在零下 30℃的環境中，補能時間僅較常溫多出 3 分鐘。

海外市場出口數據

海外市場成為比亞迪銷量增長的主要來源之一。4 月份，比亞迪乘用車及皮卡出口量為 13.45 萬輛，同比增長 70.9%，創下單月出口量紀錄。今年 1 至 4 月，海外累計銷量達到 45.43 萬輛，出口占其總銷量的 41.9%。

在競爭格局方面，2025 年比亞迪的海外銷量位居中國車企第二，次於奇瑞汽車。然而，根據奇瑞董事長在 2026 年北京國際車展上的說法，比亞迪在海外市場的表現已呈現超越趨勢。