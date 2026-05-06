鉅亨網新聞中心 2026-05-06 15:50

隨著中國汽車出口登頂全球，中國車企的競爭已從大眾市場延伸至頂級賽車舞台。在 2026 北京車展上，比亞迪 (002594-CN) 首度釋出進軍 F1 的強烈訊號，長城汽車也宣布打造中國首款 GT3 賽車，顯示中國品牌正加速挑戰高性能與賽道技術門檻。

從張雪的兩輪機車到四輪賽事，全球頂級賽車正成為中國車企展現研發實力、提升品牌價值與突破產業天花板的新戰場。」

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比亞迪執行副總裁李柯在 2026 北京車展期間證實，公司正與國際汽聯（FIA）及 F1 首席執行長多梅尼卡利商討進軍事宜，並直言此事「切實可行」。

身為全球新能源車銷量冠軍，比亞迪入局 F1 的方式極具彈性，包括自主組建車隊、成為動力單元（Power Unit）供應商，或以戰略贊助商身分參與。

F1 之所以在此時吸引比亞迪，關鍵在於 2026 年的賽事規則大改。屆時，F1 賽車的電能輸出佔比將從 20% 大幅提升至 50%，並取消了與民用技術脫節的 MGU-H 系統。這意味著賽事核心技術將從「內燃機主導」轉向「油電平衡」的混動時代。

這對於深耕馬達、電控、電池技術的中國車企而言，無疑是展現其新能源核心競爭力的絕佳機會。市場傳聞，比亞迪甚至可能透過收購即將退出的車隊（如 Alpine）來實現快速入局。

不同於比亞迪對 F1 的「高空轟炸」，長城汽車 (02333-HK) 選擇了更具實用性、技術連結度更高的賽道。長城超豪 BG 宣布發布「GF 高性能架構」，並計劃在 2027 年推出中國首台符合國際標準的 GT3 賽車。

長城汽車董事長魏建軍強調，「先賽道、後民用」是其核心邏輯。未來，長城的超級跑車將直接同源 GT3 核心技術，搭載以 V8 為核心的混動四驅系統。

此外，長城也宣布回歸達卡拉力賽（Dakar Rally），並出征摩洛哥、巴哈 1000 等頂級越野賽事，構建「越野 + 場地 + 新能源」的多元賽事矩陣，旨在將高性能且高品質的賽車普及化。

技術輸出與全球化背書

這些賽車布局背後，是中國車企強烈的全球化願望。2026 年上半年數據顯示，比亞迪與長城的海外銷量均創新高，出口目標也連年上調。

在國際賽場上取得成績，不僅是「高端廣告」，更是對品牌形象的強力背書。