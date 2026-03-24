鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-24 20:12

MLCC 廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (24) 日召開法說，董事長唐錦榮表示，AI 屬於剛性需求，看好營運到 2030 年都會維持不錯的表現，因此 2026 至 2029 年的 4 年期間將投入 30 億元，在台灣、日本兩地擴充 AI 電源 MLCC 產能。

唐錦榮表示，輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)Blackwell 平台 AI 電源 MLCC 需求強勁，目前交期達 16-20 周，稼動率更超過 100%，因此除了增加設備外，也減少低毛利、消費性電子應用生產，將既有設備改造生產 AI 電源 MLCC。

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唐錦榮表示，輝達新一代 AI 伺服器平台 Vera Rubin 電源 MLCC 預計第四季開始出貨，由於 Vera Rubin 電源 MLCC 用量高出 Blackwell 許多，因此將針對 AI 電源 MLCC 進行擴產。

目前禾伸堂 MLCC 生產主要基地為台灣桃園龍潭廠，唐錦榮表示，未來除了龍潭廠將持續擴產外，宜蘭利澤廠的閒置產能也將重啟生產 MLCC；此外，原本在日本北海道只設立研發中心，接下來也會建置 AI 電源 MLCC 產線。