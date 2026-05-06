鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-06 20:02

MLCC 廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (6) 日公告第一季財報，稅後純益 4.75 億元，季增 56.45%、年增 70.41%、每股純益 2.86 元，創 4 年單季新高。因應營運需求，董事會也決議授權董事長於 4.42 億元額度內，進行不動產購置及簽約事宜，預計標的為桃園市龍潭區潛龍段廠房。

禾伸堂第一季營收 36.18 億元，季增 9%、年增 6.36%、毛利率 24.24%，季增 6.62 個百分點、年增 4.76 個百分點、營業利益 4.83 億元，季增 150.45%、年增 50.8%、營業利益率 13.36%，季增 7.55 個百分點、年增 3.94 個百分點。

‌



禾伸堂表示，第一季營運成果良好，主要受惠於 AI 應用蓬勃發展，被動元件在 AI 伺服器電源的銷售持續成長。第一季營收比重依各主要產品線區分如下：被動元件約占 47%，主動元件約占 21%，系統模組約占 13%，其他約占 19%。