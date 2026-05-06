鉅亨網新聞中心 2026-05-07 06:00

美國財政前景再度亮起警訊。多家智庫與經濟學家最新分析指出，在高利率與赤字結構惡化的雙重壓力下，美國若不採取大規模財政調整，債務占 GDP 比重將持續攀升，甚至在未來數十年出現失控風險。

根據卡托研究所最新發布的報告，美國若希望將聯邦債務占國內生產毛額 (GDP) 比例維持在 2024 年的 98% 水準，需透過削減支出或增加稅收，規模達 GDP 的 2.87%，約 8,270 億美元，幾乎等同於年度國防預算。作為對照，美國 2026 財年國防預算申請約 8,920 億美元，2025 財年約 8,500 億美元，顯示調整幅度之大。

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目前美國國債規模已攀升至約 39 兆美元，且仍持續擴張。去年，Donald Trump(川普) 簽署《大而美法案》，將債務上限提高約 5 兆美元。儘管該法案削減部分醫療補助與食品券等支出，但聯邦預算赤字仍預計高達 1.9 兆美元，凸顯財政結構失衡問題未解。

更值得關注的是利息負擔急速上升。市場普遍預估，美國今年國債利息支出將首度突破 1 兆美元，並超越軍事開支，形成所謂「債務螺旋」。未來五年，利息支出增速預計將超過 GDP 成長速度，在高利率環境下，債務滾雪球效應持續擴大。信用評級機構穆迪已在去年下調美國長期公債評等，反映對財政可持續性的疑慮。

報告共同作者、布魯金斯學會資深研究員 William G. Gale 指出，戰後美國曾透過降低國防支出占 GDP 比重，成功壓低債務負擔，當時軍費比重從約 9% 逐步降至更低水準。然而隨著經濟結構轉變，目前國防支出僅占 GDP 約 3.4%，已無法再透過同樣方式大幅削減支出來解決問題。

他直言：「我們無法把國防支出占比從 3% 降到負數，這條路已經走不通。」換言之，即便削減軍費有助緩解壓力，也難以成為根本解方。

然而，川普政府的政策方向卻與此背道而馳。根據其提出的規劃，2027 財年國防預算可能高達 1.5 兆美元，規模將超越越戰與雷根時期的軍事擴張高峰，進一步加重財政負擔。

在政策選項上，主流經濟學界看法趨於一致：要穩定債務，勢必需要「增稅與控支」並行。Gale 形容，美國正「航行在未知水域」，若不正視結構性赤字問題，風險將持續累積。

川普則主張透過關稅與其他創新措施增加收入，並宣稱關稅政策已使本財年赤字減少超過 25%。但該說法遭到多數專家質疑。American Enterprise Institute 資深研究員 Kyle Pomerleau 指出，關稅確實能帶來部分收入，但規模遠不足以改變整體財政局勢。

另一項備受關注的「黃金簽證」計畫亦未達預期。該計畫原設投資門檻 500 萬美元，後降至 100 萬美元，試圖吸引高資產人士換取快速入籍資格。川普曾表示，若發行 100 萬張可帶來 5 兆美元收入，甚至構想發行 1000 萬張以籌集 50 萬億美元，足以解決債務問題。然而實際進展遠低於預期，過去一年僅售出一張。