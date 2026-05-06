鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-06 19:00

曾是中國製造輸出龐大銷售額的南韓市場，如今角色正悄然翻轉。隨著中國品牌在汽車、電商、餐飲與零售等領域的全面進軍，南韓正成為中國企業海外佈局的新戰場。

《第一財經》報導，南韓產業研究院資深研究委員趙哲 (音譯) 指出，過去南韓市場是三星、現代、LG 等企業的「金礦」，如今中國企業正反向叩關，掀起新一波市場攻勢。

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中國新式茶飲品牌霸王茶姬上周四 (4 月 30 日) 一口氣在首爾江南、龍山與新村開設三家門店，正式宣告進軍南韓。

霸王茶姬並非單一個案，茶百道、喜茶等品牌自 2024 年起已陸續登陸，打破南韓長年由咖啡主導的飲品版圖。

根據中國海關統計，2025 年中韓雙邊進出口總額達 2.37 兆元人民幣，年增 1.7%，顯示兩國經貿連結持續深化。

南韓韓中聯合會會長、龍仁大學教授朴勝贊表示，中國品牌赴韓投資與展店的趨勢，自 2019 年中美博弈升溫後逐步浮現，疫情後更為明顯。

他分析指出，作為成熟消費市場的南韓，當地消費者對品質與服務要求嚴苛，能在當地立足的成功案例不多，但一旦成功，不僅能穩佔市場，更能作為進軍歐美等第三方市場的跳板，尤其 B 端企業可利用南韓優化原產地設置，降低西方對「中國製造」的刻板印象，C 端品牌則可鎖定南韓年輕族群需求，快速打開知名度。

在 B 端領域，中國 AI 企業表現亮眼。來自杭州的雲深處科技 (DEEP Robotics) 結合中國在零組件與原材料的優勢，以及南韓品牌與在地化營運經驗成功落地。商湯科技 AI 下棋機器人「元蘿蔔」亦在南韓老年群體中獲得不錯反響。

車廠方面，比亞迪去年初已在韓推出乘用車品牌，並在全韓建立銷售網絡；吉利旗下高端電動車品牌極氪打算今年底前設立展示間；零跑也正評估進軍南韓的可能性。

家電與消費電子同樣進展迅速，石頭科技已進駐樂天、現代等主流百貨；TCL 於 2023 年在韓設立法人，海信則透過電商平台 Coupang 銷售並提供售後服務。中國電商憑藉供應鏈優勢，在韓快速崛起，速賣通與 Temu 成為代表性案例。

C 端市場的突破，與韓國「MZ 世代」(1985 至 2006 年出生) 消費特性息息相關。MZ 一代人面對高房價與生活壓力，傾向「小奢侈消費」以獲得情緒慰藉。霸王茶姬一杯售價約 5000 至 6000 韓元 (約新台幣 23 至 28 元)，雖高於中國國內價格，仍出現線上爆單；泡泡瑪特在首爾、釜山的門店常見年輕人甚至家長排隊購買。

快時尚平台 Shein 在韓 20 至 30 歲用戶數在今年 1 月增至 122 萬，是去年同期的近三倍；去年南韓自中國進口服裝規模達 48.9 億美元，創歷史新高。

此外，中國對韓免簽政策讓年輕人更便利地赴上海、青島、大連等城市親身體驗品牌，並透過社群媒體分享，進一步提升中國品牌形象。

根據天巡 (Skyscanner) 數據顯示，免簽後韓國用戶對這些城市的搜尋量最高成長近三倍。

另據南韓民調機構 Hankook Research 的報告，南韓民眾對中國的好感度升至 30.2 分，為 2020 年以來最高。

然而，中國品牌在韓並非一帆風順。朴勝贊提醒，許多企業因急於擴張而出現「水土不服」，從籌備、實戰到適應的三階段不可或缺；在籌備期需熟悉當地法律與關稅制度，例如茶葉進口關稅高，可改用本地原料以降低成本；實戰期須面對文化層面的排斥與本土品牌的競爭，需專業諮詢以避免爭議；適應期則不能照搬中國模式，必須深耕在地化營運與品牌認知。

他並建議企業明確出海目的、選擇合適區域以善用地方補貼政策、中小企業應尋找可靠的在地夥伴，並積極參與社會公益或邀請代言人，提升品牌信任度。