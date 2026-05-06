鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至24.47元，預估目標價為237.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由24元上修至24.47元，其中最高估值26.52元，最低估值23.52元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.52(26.52)
|29.91
|33.66
|36.32
|最低值
|23.52(21.89)
|22.66
|23.89
|25.57
|平均值
|24.69(24.1)
|25.35
|28.59
|31.74
|中位數
|24.47(24)
|25
|28.38
|32.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|45.74億
|50.83億
|58.03億
|66.77億
|最低值
|43.11億
|45.73億
|45.98億
|52.00億
|平均值
|44.76億
|48.25億
|52.32億
|58.30億
|中位數
|44.95億
|48.31億
|52.47億
|58.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.52
|-3.58
|6.10
|8.65
|-5.84
|營業收入
|30.94億
|36.59億
|38.34億
|40.69億
|42.68億
詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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