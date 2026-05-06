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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至24.47元，預估目標價為237.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由24元上修至24.47元，其中最高估值26.52元，最低估值23.52元，預估目標價為237.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.52(26.52)29.9133.6636.32
最低值23.52(21.89)22.6623.8925.57
平均值24.69(24.1)25.3528.5931.74
中位數24.47(24)2528.3832.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值45.74億50.83億58.03億66.77億
最低值43.11億45.73億45.98億52.00億
平均值44.76億48.25億52.32億58.30億
中位數44.95億48.31億52.47億58.13億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-5.52-3.586.108.65-5.84
營業收入30.94億36.59億38.34億40.69億42.68億

詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJAZZ

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