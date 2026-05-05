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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為20.75元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.06元上修至4.17元，其中最高估值5.85元，最低估值2.3元，預估目標價為20.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.85(5.85)4.424.174.22
最低值2.3(2.3)2.342.773.33
平均值3.92(3.89)3.573.483.87
中位數4.17(4.06)3.813.354.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,301.69億1,234.86億1,213.28億1,183.04億
最低值853.80億903.05億907.70億908.39億
平均值1,112.14億1,071.47億1,056.28億1,051.54億
中位數1,146.95億1,083.98億1,070.97億1,063.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.035.593.831.053.06
營業收入838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億890.59億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPBR

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