鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為20.75元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.06元上修至4.17元，其中最高估值5.85元，最低估值2.3元，預估目標價為20.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.85(5.85)
|4.42
|4.17
|4.22
|最低值
|2.3(2.3)
|2.34
|2.77
|3.33
|平均值
|3.92(3.89)
|3.57
|3.48
|3.87
|中位數
|4.17(4.06)
|3.81
|3.35
|4.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,301.69億
|1,234.86億
|1,213.28億
|1,183.04億
|最低值
|853.80億
|903.05億
|907.70億
|908.39億
|平均值
|1,112.14億
|1,071.47億
|1,056.28億
|1,051.54億
|中位數
|1,146.95億
|1,083.98億
|1,070.97億
|1,063.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|3.06
|營業收入
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
|890.59億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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