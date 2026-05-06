鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為28.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.11元下修至0.05元，其中最高估值0.17元，最低估值-0.2元，預估目標價為28.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.17(0.17)
|1
|1.27
|0.73
|最低值
|-0.2(-0.2)
|0.25
|0.58
|0.73
|平均值
|0.03(0.06)
|0.54
|0.83
|0.73
|中位數
|0.05(0.11)
|0.45
|0.75
|0.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|401.90億
|494.37億
|504.73億
|491.30億
|最低值
|368.37億
|416.03億
|453.88億
|491.30億
|平均值
|382.42億
|434.45億
|476.31億
|491.30億
|中位數
|382.19億
|428.16億
|475.01億
|491.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.08
|-0.05
|0.76
|0.09
|0.11
|營業收入
|184.06億
|205.83億
|243.83億
|302.68億
|345.34億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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