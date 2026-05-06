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鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為28.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.11元下修至0.05元，其中最高估值0.17元，最低估值-0.2元，預估目標價為28.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.17(0.17)11.270.73
最低值-0.2(-0.2)0.250.580.73
平均值0.03(0.06)0.540.830.73
中位數0.05(0.11)0.450.750.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值401.90億494.37億504.73億491.30億
最低值368.37億416.03億453.88億491.30億
平均值382.42億434.45億476.31億491.30億
中位數382.19億428.16億475.01億491.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.08-0.050.760.090.11
營業收入184.06億205.83億243.83億302.68億345.34億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSCPNG

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